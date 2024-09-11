Скелет кита-«шпиона» передадут в Музей естественной истории в Норвегии

Норвежское управление рыболовства заявило о том, что скелет кита-белухи Хвальдимира, которого считали российским шпионом, будет передан в Музей естественной истории и ботанический сад при университете Агдера, сообщает Zakon.kz.

По информации портала NTB, Хвальдимир был вскрыт в Ветеринарном институте в Санднесе по поручению управления. Обычно останки уничтожают, но в данном случае было принято решение передать останки научному учреждению.

Руководитель отдела животноводства, дичи и благополучия Ветеринарного института Кнут Мадслиен отметил, что останки могут быть переданы в Агдерский университет, как только у животного будут взяты все необходимые образцы.

Ветеринарный институт – это биомедицинский исследовательский институт и ведущая профессиональная среда Норвегии в области биобезопасности рыб и наземных животных. С момента основания в 1891 году институт работает над предотвращением угроз здоровью рыб, животных, людей и окружающей среды в целом.

Тушу кита-белухи нашли отец и сын, занимавшиеся рыбалкой в заливе Рисавика на юге Норвегии. Хвалдимира подняли из воды с помощью крана и доставили в ближайшую гавань для осмотра специалистами.

По заявлению зоозащитников, белуха, которая прославилась в Норвегии после того, как ее необычная упряжь вызвала подозрения, что животное обучили в России в качестве шпиона, погибла в результате обстрела.