Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Собрали выгодные предложения от технологичного бренда Dreame, которые нельзя пропустить.

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

1. Моющий вертикальный пылесос Dreame H13 Pro

Сегодня можно не тратить время на долгое мытье полов обычной шваброй, ведь есть моющие пылесосы. А с Dreame H13 Pro процесс станет еще приятнее. Прибор оснащен высокой мощностью всасывания (18 000 Па) и высокоскоростным двигателем. Но для разных поверхностей он самостоятельно подбирает нужный режим, делая уборку эффективнее. 

Кроме этого, Dreame H13 Pro еще и сам промывает щетки. При температуре 60 °C удалятся вся грязь и даже жирные и стойкие пятна со щеток. Потом пылесос просушит щетки для удаления лишней воды. 

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

2. Робот-пылесос Dreame L30 Ultra

Робот-пылесос давно стал желанным «членом семьи» для многих. Он упрощает уборку, позволяет освободить руки и время для других важных домашних дел или просто хорошего отдыха. 

Пылесос Dreame L30 Ultra не только освободит время, но и порадует другими функциями. Во-первых, он не только собирает пыль, но и моет пол. Во-вторых, робот оснащен станцией самоочистки. Не нужно опустошать пылесборник самостоятельно, это сделает пылесос. Также он может подключаться к водопроводу, что позволяет промывать швабры горячей водой. Затем пылесос высушит их. За счет высокой мощности (7 300 Па) пылесос не оставит шанса мусору на полу. 

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

3. Инновационный вертикальный пылесос Dreame Z40 Station

Премиальная модель от бренда, которая обеспечит идеальную чистоту. За это отвечают: электродвигатель с мощностью всасывания 310 аэроватт и скоростью 150 000 об/мин; большой мешок (на 3 л) для накопления пыли и мусора, при этом он остается герметичным, а значит, можно не вытряхивать мусор каждый раз после уборки; фильтр HEPA, который улавливает даже самые мелкие частички пыли и задерживает бактерии, что в итоге делает микроклимат в доме гораздо лучше. Наличие разных насадок позволяет очищать самые разные поверхности в доме, есть даже специальная щетка для шерсти домашних животных. Не говоря уже о том, что с ним будет легко пропылесосить сидение автомобиля или горизонтальные жалюзи. 

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

4. Фен Dreame Hair Glory

Идеальный подарок для девушки — фен, который может высушить волосы за две минуты. Такая скорость сушки обеспечивается воздушным потоком 70 м/с. Можно выбрать из четырех температурных режимов и двух скоростей подачи воздуха. При этом фен еще и заботится о волосах. Он вырабатывает 300 млн отрицательных ионов, это запечатывает кутикулы волос и защищает их от повреждения. Руки тоже не устанут: вес прибора всего 345 грамм. Фен представлен в трех красивых цветах: базовый белый, элегантный розовый и яркий зеленый. И все это — по приятной цене со скидкой!

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Dreame

Не упустите шанса приобрести инновационные товары по сниженным ценам с 19 ноября по 2 декабря.

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