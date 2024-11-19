Скидки на Черную пятницу: 4 выгодных предложения среди товаров для дома

Собрали выгодные предложения от технологичного бренда Dreame, которые нельзя пропустить.

1. Моющий вертикальный пылесос Dreame H13 Pro

Сегодня можно не тратить время на долгое мытье полов обычной шваброй, ведь есть моющие пылесосы. А с Dreame H13 Pro процесс станет еще приятнее. Прибор оснащен высокой мощностью всасывания (18 000 Па) и высокоскоростным двигателем. Но для разных поверхностей он самостоятельно подбирает нужный режим, делая уборку эффективнее.

Кроме этого, Dreame H13 Pro еще и сам промывает щетки. При температуре 60 °C удалятся вся грязь и даже жирные и стойкие пятна со щеток. Потом пылесос просушит щетки для удаления лишней воды.

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

2. Робот-пылесос Dreame L30 Ultra

Робот-пылесос давно стал желанным «членом семьи» для многих. Он упрощает уборку, позволяет освободить руки и время для других важных домашних дел или просто хорошего отдыха.

Пылесос Dreame L30 Ultra не только освободит время, но и порадует другими функциями. Во-первых, он не только собирает пыль, но и моет пол. Во-вторых, робот оснащен станцией самоочистки. Не нужно опустошать пылесборник самостоятельно, это сделает пылесос. Также он может подключаться к водопроводу, что позволяет промывать швабры горячей водой. Затем пылесос высушит их. За счет высокой мощности (7 300 Па) пылесос не оставит шанса мусору на полу.

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

3. Инновационный вертикальный пылесос Dreame Z40 Station

Премиальная модель от бренда, которая обеспечит идеальную чистоту. За это отвечают: электродвигатель с мощностью всасывания 310 аэроватт и скоростью 150 000 об/мин; большой мешок (на 3 л) для накопления пыли и мусора, при этом он остается герметичным, а значит, можно не вытряхивать мусор каждый раз после уборки; фильтр HEPA, который улавливает даже самые мелкие частички пыли и задерживает бактерии, что в итоге делает микроклимат в доме гораздо лучше. Наличие разных насадок позволяет очищать самые разные поверхности в доме, есть даже специальная щетка для шерсти домашних животных. Не говоря уже о том, что с ним будет легко пропылесосить сидение автомобиля или горизонтальные жалюзи.

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

4. Фен Dreame Hair Glory

Идеальный подарок для девушки — фен, который может высушить волосы за две минуты. Такая скорость сушки обеспечивается воздушным потоком 70 м/с. Можно выбрать из четырех температурных режимов и двух скоростей подачи воздуха. При этом фен еще и заботится о волосах. Он вырабатывает 300 млн отрицательных ионов, это запечатывает кутикулы волос и защищает их от повреждения. Руки тоже не устанут: вес прибора всего 345 грамм. Фен представлен в трех красивых цветах: базовый белый, элегантный розовый и яркий зеленый. И все это — по приятной цене со скидкой!

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

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