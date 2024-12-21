СКИФ ТСК, студия кровли и фасадов

город: Йошкар-Ола

Район: Йошкар-Ола городской округ

Адрес: улица Луначарского, 26а

Индекс: 424016.0

Телефон: +7 (8362) 74‒20‒24

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.skif12.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты