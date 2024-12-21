СКИФ ТСК, студия кровли и фасадов
город: Йошкар-Ола
Район: Йошкар-Ола городской округ
Адрес: улица Луначарского, 26а
Индекс: 424016.0
Телефон: +7 (8362) 74‒20‒24
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.skif12.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты