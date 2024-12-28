Скифф, компания систем кровли и фасадов
город: Волгоград
Район: Волгоград городской округ
Адрес: Козловская, 38 лит А
Индекс: 400074.0
Телефон: +7 (8442) 52‒10‒10
Мобильный Телефон: +7‒961‒681‒75‒11
Сайт: http://tc-ug.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Огнезащитные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные работы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк