Скифф, компания систем кровли и фасадов

город: Волгоград

Район: Волгоград городской округ

Адрес: Козловская, 38 лит А

Индекс: 400074.0

Телефон: +7 (8442) 52‒10‒10

Мобильный Телефон: +7‒961‒681‒75‒11

Сайт: http://tc-ug.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Огнезащитные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные работы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк