Скифхаус, торгово-производственная компания
город: Березовский
Район: Березовский городской округ
Адрес: Западная промзона, 16
Индекс: 623700.0
Телефон: +7 (343) 305‒28‒55
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.skifhaus.ru
вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Гипсокартон / Комплектующие, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк