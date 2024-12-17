Скифхаус, торгово-производственная компания

город: Березовский

Район: Березовский городской округ

Адрес: Западная промзона, 16

Индекс: 623700.0

Телефон: +7 (343) 305‒28‒55

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.skifhaus.ru

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Гипсокартон / Комплектующие, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк