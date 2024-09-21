Скончался актер из «Моей прекрасной няни» и «Наша Russia» Владимир Моргунов

В возрасте 43 лет умер российский актер кино и сериалов Владимир Моргунов, сообщает Zakon.kz.

По информации «АиФ», смерть наступила 18 сентября, когда мужчина находился в Малоярославце Калужской области. Обстоятельства и причины кончины до сих пор не выяснены.

Моргунов был известен по ролям в «Моей прекрасной няне» и полнометражном фильме «Наша Russia. Яйца судьбы». Последние годы жизни он работал в качестве ведущего на различных мероприятиях, уточняет газета.