Скончался актер из «Моей прекрасной няни» и «Наша Russia» Владимир Моргунов

Скончался актер из «Моей прекрасной няни» и «Наша Russia» Владимир Моргунов

Скончался актер из "Моей прекрасной няни" и "Наша Russia" Владимир Моргунов

В возрасте 43 лет умер российский актер кино и сериалов Владимир Моргунов, сообщает Zakon.kz.

По информации «АиФ», смерть наступила 18 сентября, когда мужчина находился в Малоярославце Калужской области. Обстоятельства и причины кончины до сих пор не выяснены.

Моргунов был известен по ролям в «Моей прекрасной няне» и полнометражном фильме «Наша Russia. Яйца судьбы». Последние годы жизни он работал в качестве ведущего на различных мероприятиях, уточняет газета. 

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