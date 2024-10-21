Скончался Фетхуллах Гюлен

В Соединенных Штатах Америки скончался проповедник и общественный деятель, основатель объявленной в Турции террористической организации FETO Фетхуллах Гюлен. Ему было 83 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 октября 2024 года проинформировал портал Herkul, близкий к FETO.

«Наш учитель скончался 20 октября… в 21:20 в больнице, где он некоторое время находился на лечении. Позже врачи сделают заявление», – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram портала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Herkul (@herkul.nagme)

Фетхуллах Гюлен – турецкий общественный и религиозный деятель, публицист, писатель, поэт, бывший исламский проповедник, имам и мыслитель. Основоположник общественного движения «Хизмет». В 2008 году он был выбран самым влиятельным интеллектуалом планеты по результатам опроса на сайте проекта журналов Prospect и Foreign Policy. С 2009 года входит в число 500 самых влиятельных мусульман (по итогам 2013 года – на 11-м месте). В 2013 году он был включен в число «100 самых влиятельных людей мира» журналом Time и в список «500 самых влиятельных людей мира» журнала Foreign Policy. Его нередко называли «одним из самых важных мусульманских деятелей мира». После обвинений в попытке госпереворота в Турции жил в добровольном изгнании в американском штате Пенсильвания.

Напомним, 15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвинила Фетхуллаха Гюлена и ассоциированную с ним организацию FETO. При этом он отрицал свою причастность к попытке госпереворота.