Скорострой, торговая компания
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: площадь Революции, 7
Индекс: 454091.0
Телефон: +7 (351) 230‒55‒74
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://skorostroy174.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк