Скраб для тела `CAFE MIMI` MATCHA POWER с маслом семян чиа, экстрактом матчи и витамином Е 250 мл

399 ₽ 339 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: тело

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 287 г

Текстура: абразивная

Высота упаковки: 91 мм

Ширина упаковки: 80 мм

Длина упаковки: 80 мм

Тег: Скрабы и пилинги для тела

Раздел: скрабы и пилинги

Артикул 246915

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда CAFE MIMI COLOURS — яркие эмоции и незабываемые ощущения!

Инновационные формулы на основе трендовых и функциональных ингредиентов, натуральных экстрактов и масел, в сочетании с вдохновляющими ароматами эффективно ухаживают за кожей и волосами. Создавай свои правила. Сочетай и экспериментируй.

Будь собой, будь COLOURS!

Скраб для тела на основе сахара и морской соли глубоко очищает, обновляет и бережно отшелушивает кожу. Результат: гладкая, эластичная и упругая кожа.

Экстракт зеленого чая матча повышает барьерные функции кожи, тонизирует и стимулирует процессы регенерации клеток кожи.

Масло семян чиа увлажняет и питает кожу, придает упругость и эластичность.

Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, поддерживает тонус и гидролипидный баланс кожи

Способ применения: нанеси скраб легкими массажными движениями на влажную кожу, смой теплой водой. Не использовать на… поврежденной и воспаленной коже. Только для наружного применения.

Состав: Sea Salt (морская соль), Glycerin (растительного происхождения), Sucrose (сахар), Aqua, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter (масло ши), PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Salvia Hispanica Seed Oil (масло семян чиа), Camellia Sinensis Leaf Extract (экстракт зеленого чая матча), Tocopheryl Acetate (витамин Е), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Parfum, Hexyl Cinnamal, Linalool. Обзор от бренда