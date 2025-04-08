Скраб для тела `MIXIT` SPA RITUALS сахарно-солевой с ароматом амбры и бобов тонка 300 г

Скраб для тела `MIXIT` SPA RITUALS сахарно-солевой с ароматом амбры и бобов тонка 300 г

Скраб для тела `MIXIT` SPA RITUALS сахарно-солевой с ароматом амбры и бобов тонка 300 г

459 ₽ 390 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Сахарно-солевой скраб для тела MIXIT SPA RITUALS с ароматом амбры и бобов тонка деликатно выравнивает и борется с несовершенствами, делает кожу гладкой. Морская соль и тростниковый сахар глубоко очищают, улучшают кровообращение и бережно отшелушивают омертвевшие клетки. Масла макадамии, ши и кокоса в сочетании с экстрактом какао питают, увлажняют, замедляют процесс старения и защищают кожу от вредного воздействия свободных радикалов. Скраб MIXIT SPA RITUALS регенерирует, снимает раздражение и повышает эластичность.

Способ применения: Взять небольшое количество скраба, равномерно распределить по влажной коже легкими массажными… движениями, смыть водой. Использовать 2-3 раза в неделю.

Состав: Хлорид натрия, масло кокосовое, сахароза, скорлупа грецкого ореха, глицерил стеарат, масло сладкого миндаля, масло какао, изопропил пальмитат, полисорбат 20, морская соль, масло макадамии, масло ши, соевое масло, экстракт семян какао, токоферил ацетат, бутилгидрокситолуол, вода, пропиленгликоль, динатрий ЭДТА, сульфат натрия, отдушка, CI 16035, CI 19140, CI 42090. Обзор от бренда

  • Область использования: тело
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 350 г
  • Высота упаковки: 59 мм
  • Ширина упаковки: 90 мм
  • Длина упаковки: 90 мм
  • Тег: Скрабы и пилинги для тела
  • Раздел: скрабы и пилинги
  • Артикул 243175
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

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