Скраб для тела `THE ACT` соляной с кокосом 300 г

Скраб для тела `THE ACT` соляной с кокосом 300 г

Скраб для тела `THE ACT` соляной с кокосом 300 г

709 ₽ 369 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: тело
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 333 г
  • Высота упаковки: 80 мм
  • Ширина упаковки: 120 мм
  • Длина упаковки: 120 мм
  • Тег: Скрабы и пилинги для тела
  • Раздел: скрабы и пилинги
  • Артикул 233434
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Что делает идеальный скраб? Деликатно отшелушивает кожу, удаляя ороговевшие клетки. Питает и разглаживает, придавая сияние и упругость. И, конечно, радует ароматом, создавая ощущение настоящего спа. Если вы искали именно такой скраб, он перед вами. Морская соль в составе отвечает за обновление кожи, а комплекс масел авокадо, какао и кокоса — за ароматерапию. Наслаждайтесь!

Способ применения: Нанесите скраб на влажную кожу круговыми массирующими движениями, оставьте на 3 минуты, затем… смойте тёплой водой. Рекомендуем использовать 2-3 раза в неделю.

Состав: Sea Salt, Cocos Nucifera (Coconut) Powder, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Caprylic/ Capric Triglyceride, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Juglans Regia (Walnut) Shell Powder, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Glyceryl Stearate, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Tocopheryl Acetate, Fragrance Обзор от бренда

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