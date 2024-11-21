Скраб для тела `THE ACT` соляной с кокосом 300 г

709 ₽ 369 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: тело

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 333 г

Высота упаковки: 80 мм

Ширина упаковки: 120 мм

Длина упаковки: 120 мм

Тег: Скрабы и пилинги для тела

Раздел: скрабы и пилинги

Артикул 233434

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Что делает идеальный скраб? Деликатно отшелушивает кожу, удаляя ороговевшие клетки. Питает и разглаживает, придавая сияние и упругость. И, конечно, радует ароматом, создавая ощущение настоящего спа. Если вы искали именно такой скраб, он перед вами. Морская соль в составе отвечает за обновление кожи, а комплекс масел авокадо, какао и кокоса — за ароматерапию. Наслаждайтесь!

Способ применения: Нанесите скраб на влажную кожу круговыми массирующими движениями, оставьте на 3 минуты, затем… смойте тёплой водой. Рекомендуем использовать 2-3 раза в неделю.

Состав: Sea Salt, Cocos Nucifera (Coconut) Powder, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Caprylic/ Capric Triglyceride, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Juglans Regia (Walnut) Shell Powder, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Glyceryl Stearate, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Tocopheryl Acetate, Fragrance Обзор от бренда