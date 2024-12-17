СКС Альтернатива
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Крыленко, 26
Индекс: 193232.0
Телефон: +7 (812) 408‒09‒23
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://alter-plus.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Металлообработка, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк