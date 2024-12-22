СКС Альтернатива

город: Кудрово

Район: Всеволожский муниципальный район

Адрес: Мурманское шоссе 12 км, 2а к1

Индекс: 193315.0

Телефон: +7 (812) 408‒09‒23

Мобильный Телефон: +7‒968‒188‒25‒05

Сайт: http://alter-plus.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Быстровозводимые здания / сооружения, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк