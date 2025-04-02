Скульптор для лица `LOVE GENERATION` MAGIC в стике тон 03 Cocoa master

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Максимальная скидка по карте -25%













ВСЕ ОТТЕНКИ Скульптор для лица `LOVE GENERATION` MAGIC в стике тон 03 Cocoa master Артикул 244844 453 ₽ 339 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Не нам тебе рассказывать, что магия есть в каждом дне. Ты и так это знаешь — и можешь ее приумножить макияжем со скульптором MAGIC. Наколдуй себе скулы этим стиком 🙂 Выбери свой из трех оттенков: универсальный коричневый для всех тонов кожи, теплый для загорелых девушек, светло-коричневый для девушек со светлым тоном кожи. Скульптор мягко наносится и отлично растушевывается, не оставляя пятен.

Способ применения: Рисуй четкие линии скул или затемняй области лба и носика прямо стиком или с помощью кисточки…. Скульптор можно использовать еще и в качестве теней для век.

Состав: HYDROGENATED POLYISOBUTENE, CERA MICROCRISTALLINA, ISONONYL ISONONANOATE, SYNTHETIC WAX, MICA, CERA MICROCRISTALLINA, COPERNICIA CERIFERA CERA, SILICA, PHENOXYETHANOL, TOCOPHERYL ACETATE, CAPRYLYI GLYCOL, TRIETHOXYCAPRYLYL SILANE, CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499. Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 21 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 73 мм

Ширина упаковки: 25 мм

Длина упаковки: 25 мм

Тег: Средства для контурирования

Раздел: контуринг

Артикул 244844

Страна: КИТАЙ/ CHINA



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