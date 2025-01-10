Скульптор `ESTRADE` SCULPTEUR MON SECRET компактный тон 214

Скульптор `ESTRADE` SCULPTEUR MON SECRET компактный тон 214

Скульптор `ESTRADE` SCULPTEUR MON SECRET компактный тон 214

  • Максимальная скидка по карте -37%
  • Максимальная скидка по карте -37%

ВСЕ ОТТЕНКИ Скульптор `ESTRADE` SCULPTEUR MON SECRET компактный тон 214 Артикул 216539 409 ₽ 257 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 48 г
  • Высота упаковки: 74 мм
  • Ширина упаковки: 74 мм
  • Длина упаковки: 14 мм
  • Тег: Средства для контурирования
  • Раздел: контуринг
  • Артикул 216539
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Волшебное средство для моделирования рельефа лица. Создавая цветовые акценты, подчеркивая выигрышные стороны, можно добиться удивительного преображения овала лица и его пропорций. Ты не совсем довольна формой носа или считаешь свои скулы недостаточно выразительными? Смелее, ведь этот матовый нежный скульптор создан именно для таких экспериментов!

Способ применения: Наносить на кожу лица с помощью кисти.

Состав: Talc, Calcium Aluminium Borosilicate, Nylon-12, Synthetic Fluorphlogopite, Tapioca Starch Polymethylsilsesquioxane, Zinc Stearate, Ethylhexyl Pelargonate, Dimethicone, Isostearyl Neopentanoate, Sodium C8-16 Isoalkylsuccinyl Soy Sulfonate, Trimethylsiloxysilicate, Isocetyl Stearoyl Stearate, Tocopheryl Acetate, Methylparaben, Propylparaben, Silica, Parfume, Benzyl Salicylate, Linalool. Может содержать CI: 77491, 77492, 77499, 77891, 15850, Silica, Aluminum Hydroxide. Обзор от бренда

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