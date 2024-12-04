Славдом, компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Пискарёвский проспект, 150 к2 лит Н

Индекс: 195273.0

Телефон: +7 (812) 337‒51‒51

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://slavdom.ru

вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 21:00, Вт: с 09:00 до 21:00, Ср: с 09:00 до 21:00, Чт: с 09:00 до 21:00, Пт: с 09:00 до 21:00, Сб: с 11:00 до 19:00, Вс: с 11:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком