Следить за людьми и вести тайную разведку хотят разрешить пограничникам Финляндии

Следить за людьми и вести тайную разведку хотят разрешить пограничникам Финляндии

Следить за людьми и вести тайную разведку хотят разрешить пограничникам Финляндии

Министерство внутренних дел Финляндии предлагает наделить Пограничную службу страны правом осуществлять слежку за людьми и тайно собирать разведданные, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным на официальном сайте министерства, в будущем финские пограничники смогут следить за людьми, чтобы предотвращать и расследовать преступления. Также МВД планирует наделить сотрудников Пограничной службы полномочиями по осуществлению разведдеятельности, направленной на выполнение задач по обеспечению безопасности границ.

Предложенные МВД поправки должны вступить в силу в июне следующего года.

youcanchoose

Члены культа напали и убили взрослых и детей в Уганде

Члены культа напали и убили взрослых и детей в Уганде

Палетка теней и глиттеров для век `ISCREAM` ALL THAT SHINE тон 01 party star

Палетка теней и глиттеров для век `ISCREAM` ALL THAT SHINE тон 01 party star

Основа тональная для лица `CATRICE` HD LIQUID COVERAGE тон 020 Rose Beige

Основа тональная для лица `CATRICE` HD LIQUID COVERAGE тон 020 Rose Beige

Наводнения в Испании унесли жизни более 50 человек

Наводнения в Испании унесли жизни более 50 человек

Новый самый богатый человек появился в Китае – основатель TikTok

Новый самый богатый человек появился в Китае – основатель TikTok

Палетка для лица `RELOUIS` PARADISO RELOUIS SUN

Палетка для лица `RELOUIS` PARADISO RELOUIS SUN

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.