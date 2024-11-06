Следователи обыскивают офисы Netflix во Франции и Нидерландах

Следователи обыскивают офисы Netflix во Франции и Нидерландах

Следователи обыскивают офисы Netflix во Франции и Нидерландах. Обыски одновременно проводятся в штаб-квартирах компании в Париже и Амстердаме в рамках предварительного расследования налогового мошенничества и отмывания денег, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, расследование во Франции, проводимое PNF – специальным подразделением по расследованию финансовых преступлений, известным своими расследованиями крупных должностных преступлений, в которых часто замешаны крупные международные компании, – началось в ноябре 2022 года.

Netflix во Франции и Финансовая разведка Нидерландов не ответили на запросы о комментариях. Представители в Нидерландах не смогли немедленно связаться для комментариев.

Крупные технологические компании, предлагающие свои онлайн-услуги и подписки за рубежом, часто сталкиваются с трудностями с европейскими налоговыми органами. Netflix производит большинство своих оригинальных фильмов и сериалов, сотрудничая со сторонними подрядчиками.

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