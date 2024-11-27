Слониха атаковала смотрителя сафари-парка в Великобритании

Смотритель зоопарка в Великобритании попал в больницу в результате атаки азиатской слонихи по кличке Тарли, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, инцидент произошел, когда рабочий чистил животное, и оно толкнуло его со всей силы в забор со стальными прутьями. Отмечается, что сотрудникам удалось успокоить слониху, а пострадавшего госпитализировали. Как уточняется, смотритель сломал пять ребер и получил повреждение печени.

«Это не первый случай, когда она нападает на смотрителя, поэтому необходимо убедиться, что персоналу и посетителям безопасно находиться рядом с ней», – говорится в заявлении.

Ожидается, что смотритель зоопарка вернется к работе на следующей неделе после выписки из больницы.

«Мы можем подтвердить, что один из наших коллег получил травму при выполнении обязанностей в вольере для слонов», – прокомментировали в зоопарке.