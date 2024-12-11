SmartFasad, фасадная компания
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Электровозная, 3
Индекс: 630030.0
Телефон: +7 (383) 375‒58‒80
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://lp.smartfasad.com
вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты