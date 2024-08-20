Smashbox Halo Sculpt + Glow Face Palette Палетка для контуринга и скульптурирования | Back to Cali
Smashbox Halo Sculpt + Glow Face Palette Палетка для контуринга и скульптурирования | Back to Cali
Описание
Стойкая универсальная палетка с 4-мя мягкими оттенками пудры, румян и хайлайтера для контуринга и скульптурирования.
Поможет придать лицу рельефность, объём и создать невероятно свежий образ.
• Стойкость в течение всего дня
• Витамин Е и масло маракуйи бережно ухаживают за кожей и дарят ей ощущение комфорта
• Мягкая шелковистая текстура легко наносится и растушевывается, создавая гладкую и ровную поверхность без утяжеления
Результат — Универсальный
Продукт — Палетка для контурирования
Вес, гр — 15,7 ,
Категория — Макияж
Производство — Италия
Для — женщин