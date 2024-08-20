Smashbox Halo Sculpt + Glow Face Palette Палетка для контуринга и скульптурирования | Back to Cali

Smashbox Halo Sculpt + Glow Face Palette Палетка для контуринга и скульптурирования | Back to Cali

Smashbox Halo Sculpt + Glow Face Palette Палетка для контуринга и скульптурирования | Back to Cali

Smashbox Halo Sculpt + Glow Face Palette Палетка для контуринга и скульптурирования | Back to Cali

Описание

Стойкая универсальная палетка с 4-мя мягкими оттенками пудры, румян и хайлайтера для контуринга и скульптурирования.
Поможет придать лицу рельефность, объём и создать невероятно свежий образ.

• Стойкость в течение всего дня
• Витамин Е и масло маракуйи бережно ухаживают за кожей и дарят ей ощущение комфорта
• Мягкая шелковистая текстура легко наносится и растушевывается, создавая гладкую и ровную поверхность без утяжеления

Результат — Универсальный

Продукт — Палетка для контурирования

Вес, гр — 15,7 ,

Категория — Макияж

Производство — Италия

Для — женщин

youcanchoose

Ида Галич поздравила родителей с 40-летием совместной жизни

Ида Галич поздравила родителей с 40-летием совместной жизни

Корпорация Google подала иски в суды Британии и США на российские телеканалы

Корпорация Google подала иски в суды Британии и США на российские телеканалы

Умерла женщина, считавшаяся старейшим человеком в мире

Умерла женщина, считавшаяся старейшим человеком в мире

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

Российского блогера задержали из-за подозрений в педофилии

Российского блогера задержали из-за подозрений в педофилии

Конго заявляет, что получит первые вакцины от оспы обезьян на следующей неделе

Конго заявляет, что получит первые вакцины от оспы обезьян на следующей неделе

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.