Smashbox Halo Sculpt + Glow Face Palette Палетка для контуринга и скульптурирования | Pink Saturation

Smashbox Halo Sculpt + Glow Face Palette Палетка для контуринга и скульптурирования | Pink Saturation

4 241 ₽ 4 платежа по 1 061 ₽ Описание

Стойкая универсальная палетка с 4-мя мягкими оттенками пудры, румян и хайлайтера для контуринга и скульптурирования.

Поможет придать лицу рельефность, объём и создать невероятно свежий образ.

• Стойкость в течение всего дня

• Витамин Е и масло маракуйи бережно ухаживают за кожей и дарят ей ощущение комфорта

• Мягкая шелковистая текстура легко наносится и растушевывается, создавая гладкую и ровную поверхность без утяжеления

Результат — Универсальный

Продукт — Палетка для контурирования

Вес, гр — 15,7 ,

Категория — Макияж

Производство — Италия

Для — женщин