СМИ Афганистана прекратили публиковать изображения живых существ

СМИ Афганистана прекратили публикацию изображений живых существ в некоторых провинциях Афганистана в целях соблюдения новых законов, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, в августе Министерство по делам порока и добродетели страны опубликовало законы, регулирующие такие аспекты повседневной жизни, как общественный транспорт, бритье бороды, средства массовой информации и праздники.

К примеру, Статья 17 запрещает публикацию изображений живых существ, что вызывает обеспокоенность афганских СМИ и свободы прессы.

Представитель Министерства порока и добродетели Афганистана Сейф уль Ислам Хайбер заявил, что СМИ в провинциях Тахар, Майдан Вардак и Кандагар рекомендовано не транслировать и не показывать изображения чего-либо, имеющего душу, то есть людей и животных.

Он не сообщил, каким образом будет обеспечиваться соблюдение законов и существуют ли крайние сроки их соблюдения.