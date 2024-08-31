СМИ: Дуров на допросе рассказал о контактах с французскими спецслужбами

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на допросе в Париже заявил, что поддерживал связи с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI), сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Libération, которая ссылается на собственный источник, Дуров встречался с французской контрразведкой и в Дубае, где жил.

«Дуров дал понять, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну». Источник также сказал, что основатель Telegram, с его собственных слов, «в рамках борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI с горячей линией и специальным адресом электронной почты», – пишет издание.

30 августа 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал несколько заявлений о предполагаемых контактах Кремля и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Он отметил, что глава РФ Владимир Путин и Дуров никогда не встречались, а у представителей власти не было никаких договоренностей с предпринимателем.

После того, как основатель Telegram оказался на свободе, в Сети появилась информация о его реакции на решение парижского суда. Павел Дуров остался доволен установлением над ним судебного надзора. Предприниматель считает, что добиться этого удалось благодаря профессионализму его правозащитника.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.