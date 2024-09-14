СМИ Северной Кореи показали «производство» ядерных бомб

Государственные СМИ Северной Кореи опубликовали фотографии Ким Чен Ына, осматривающего центрифуги, которые имеют решающее значение для разработки оружейного урана для ядерных бомб, сообщает Zakobn.kz.

По информации Sky News, Северная Корея дала редкую возможность заглянуть в суть своей секретной программы по созданию ядерного оружия, в рамках которой производится топливо для атомных бомб.

На снимках, опубликованных государственным информационным агентством страны (KCNA), впервые запечатлены центрифуги в центре завода по обогащению урана.

В своем заявлении лидер Ким Чен Ын призвал увеличить арсенал вооружений, чтобы «постоянно противостоять США и сдерживать их».

Государственные СМИ сообщили о его визите в Институт ядерного оружия (местонахождение которого не разглашается) и сопроводили свое заявление фотографиями центрифуг.

По словам Ян Ука, эксперта по безопасности из Института политических исследований Асан в Сеуле , на фотографиях, опубликованных Северной Кореей, запечатлено около 1000 центрифуг, которых при круглогодичной эксплуатации было бы достаточно для создания одной бомбы.