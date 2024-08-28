«СМИ убивают»: офис популярной газеты облили красной краской в Германии

Неизвестные закидали здание редакции немецкой газеты Tagesspiegel пакетами с красной краской. Также они написали на входе, что немецкие СМИ убивают, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, пишет издание, злоумышленники нарисовали на здании красный треугольник, который газета ассоциирует с палестинским движением ХАМАС.

Как уточняется, краску и надписи на здании обнаружил утром охранник, очистка фасада уже началась. Правоохранительные органы начали расследование.