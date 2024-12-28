СМИТ, Склад

город: Улан-Удэ

Район: Улан-Удэ городской округ

Адрес: станция Медведчиково, 17а

Индекс: 670049.0

Телефон: +7 (3012) 59‒98‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.tgsmit.ru

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Керамическая плитка / Кафель, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Мебель для ванных комнат, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Ремонт / отделка помещений, Сантехника / Санфаянс, Строительные гипермаркеты, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Хозя

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 10:00 до 18:00

Способ оплаты: nan