Смоленский, торговый комплекс

город: с. Смоленка

Район: Читинский район

Адрес: Центральная, 4а

Индекс: 672512.0

Телефон: +7 (3022) 99‒66‒55

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://metallchita.ru

вид деятельности: Асбестотехническая продукция, Вторичные строительные материалы, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Огнеупорные материалы / изделия, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Посуда, Резиновые покрытия / Комплектующие, Садово-огородный инвентарь / техника, Сант

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Перевод с карты