Смолплитка, салон керамической плитки

город: Смоленск

Район: Смоленск городской округ

Адрес: Ново-Киевский переулок, 4в

Индекс: 214018.0

Телефон: +7 (4812) 63‒02‒37

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт