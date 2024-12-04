Смолплитка, салон керамической плитки
город: Смоленск
Район: Смоленск городской округ
Адрес: Ново-Киевский переулок, 4в
Индекс: 214018.0
Телефон: +7 (4812) 63‒02‒37
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт