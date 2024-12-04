Снабженец, группа компаний
город: Южно-Сахалинск
Район: Южно-Сахалинск городской округ
Адрес: улица Железнодорожная, 112
Индекс: 693005.0
Телефон: 8‒800‒250‒06‒05
Мобильный Телефон: +7‒914‒704‒57‒05
Сайт: http://jivo.chat/v40MmnvzYu
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительное оборудование / Вспомогательные устройства, Строительство административных зданий, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк