Snegos, производственно-торговая компания
город: Пермь
Район: Пермь городской округ
Адрес: улица Василия Васильева, 19
Индекс: 614033.0
Телефон: +7 (342) 211‒15‒49
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://jivo.chat/SoM0Y9iZ50
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду