Snegos, производственно-торговая компания

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: улица Василия Васильева, 19

Индекс: 614033.0

Телефон: +7 (342) 211‒15‒49

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://jivo.chat/SoM0Y9iZ50

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду