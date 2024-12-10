Снс, торгово-строительная компания

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: Фурманова, 116

Индекс: 620144.0

Телефон: +7 (343) 219‒34‒34

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк