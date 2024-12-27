Сокроф, Производственно-складская база
город: Дзержинск
Район: Дзержинск городской округ
Адрес: Автозаводское шоссе 8 километр, 81а
Индекс: 606030.0
Телефон: +7 (831) 234‒48‒47
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://sokrof.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк