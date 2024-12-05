Sokrof, торгово-производственная компания
город: Чебоксары
Район: Чебоксары городской округ
Адрес: Дорожный проезд, 16
Индекс: 428037.0
Телефон: +7 (8352) 35‒50‒85
Мобильный Телефон: +7‒960‒307‒23‒83
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк