Соль для ванн `THE ACT` магниевая 400 г
1 110 ₽ 670 ₽
В наличии
Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Магниевая соль для ванны с эффективной формулой способствует общему расслаблению организма, восполняет недостаток необходимых минералов, снимает напряжение в мышцах, выводит токсины, улучшает кровообращение и борется с воспалениями. Рекомендуем использовать вечером для улучшения качества сна.
Способ применения: Добавьте 100-200 г. соли в тёплую воду до полного растворения и погрузитесь в воду на 20-30… минут. При желании смойте или просто аккуратно промокните кожу полотенцем. Используйте по мере необходимости.
Состав: Magnesium Chloride, Montmorillonite, Bromelain, Papain, Cananga Odorata (Ylang-ylang) Flower Extract, Citrus Reticulata (Tangerine) Essential Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Fragrance. Обзор от бренда
- Область использования: тело
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 595 г
- Высота упаковки: 102 мм
- Ширина упаковки: 98 мм
- Длина упаковки: 98 мм
- Тег: Соли для ванн
- Раздел: для принятия ванны
- Артикул 251365
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
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