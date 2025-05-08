Соль для ванн `THE ACT` магниевая 400 г

Соль для ванн `THE ACT` магниевая 400 г

Соль для ванн `THE ACT` магниевая 400 г

1 110 ₽ 670 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Магниевая соль для ванны с эффективной формулой способствует общему расслаблению организма, восполняет недостаток необходимых минералов, снимает напряжение в мышцах, выводит токсины, улучшает кровообращение и борется с воспалениями. Рекомендуем использовать вечером для улучшения качества сна.

Способ применения: Добавьте 100-200 г. соли в тёплую воду до полного растворения и погрузитесь в воду на 20-30… минут. При желании смойте или просто аккуратно промокните кожу полотенцем. Используйте по мере необходимости.

Состав: Magnesium Chloride, Montmorillonite, Bromelain, Papain, Cananga Odorata (Ylang-ylang) Flower Extract, Citrus Reticulata (Tangerine) Essential Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Fragrance. Обзор от бренда

  • Область использования: тело
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 595 г
  • Высота упаковки: 102 мм
  • Ширина упаковки: 98 мм
  • Длина упаковки: 98 мм
  • Тег: Соли для ванн
  • Раздел: для принятия ванны
  • Артикул 251365
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

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