СОМ-СТРОЙ, строительный торговый дом
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Станционная 2-я, 48
Индекс: 630041.0
Телефон: +7 (383) 303‒45‒40
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.som-stroy.com
вид деятельности: Абразивный инструмент, Бензоинструмент, Гипсокартон / Комплектующие, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Измерительный инструмент, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Малярный инструмент, Металлорежущий инструмент, Отделочные материалы, Сантехника / Санфаянс, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент
Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 08:00 до 19:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк