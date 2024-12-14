СОМ-СТРОЙ, строительный торговый дом

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Станционная 2-я, 48

Индекс: 630041.0

Телефон: +7 (383) 303‒45‒40

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.som-stroy.com

вид деятельности: Абразивный инструмент, Бензоинструмент, Гипсокартон / Комплектующие, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Измерительный инструмент, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Малярный инструмент, Металлорежущий инструмент, Отделочные материалы, Сантехника / Санфаянс, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 08:00 до 19:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк