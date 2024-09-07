Соревнования кинологов из стран СНГ провели в России
В городе Казани прошли XII соревнования по многоборью на первенство кинологических структур таможенных служб государств-участников СНГ со служебными собаками, сообщает Zakon.kz.
В соревнованиях приняли участие представители таможенных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и России.
По итогам трех дней соревнований, победу одержала команда кинологов таможенных органов Беларуси. Об этом передает государственный таможенный комитет Республики Беларусь в своем Telegram-канале.
Второе и третье места заняли команды России и Кыргызстана.
А международная кинологическая федерация приняла решение по породе тазы.