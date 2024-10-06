Сотрудники Секретной службы США массово увольняются из-за переработок

Сотрудники Секретной службы США массово увольняются из-за переработок

В США сотрудники Секретной службы массово увольняются из-за переработок, что осложняет работу тем, кто остается работать в ведомстве, сообщает Zakon.kz.

О проблеме написала газета The New York Times.

«Вместо того, чтобы расти по мере приближения сложного года, служба сокращалась. По меньшей мере 1 400 из 7 800 сотрудников уволились в 2022 и 2023 финансовом году, что стало крупнейшим оттоком из агентства за по меньшей мере последние два десятка лет», – отмечается в материале издания.

Как отмечают журналисты, особым вызовом стал 2024 год, когда перед ведомством встала большая задача по обеспечению безопасности международных и предвыборных мероприятий в США. Однако на фоне увольнений выяснилось, что служба не располагает запасными опытными кадрами и неспособна восполнить сформировавшуюся убыль сотрудников.

Два покушения на жизнь бывшего американского лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в июле и сентябре 2024 года обнажили серьезные проблемы в работе Секретной службы, которые затрагивали систему управления и коммуникации, сферу технологий.

И хотя за последние несколько месяцев Секретная служба смогла нанять «достаточно сотрудников», а Конгресс выделил ей дополнительные 231 млн долларов, десятки нынешних и бывших агентов заявили The New York Times, что ведомство все еще далеко от решения проблемы с частыми отставками.

youcanchoose

Известная авиакомпания запретила брать на борт пейджеры и рации

В Конго после продолжительной паузы начали вакцинацию от оспы обезьян

В Конго после продолжительной паузы начали вакцинацию от оспы обезьян

18-летняя студентка из Чувашии победила в конкурсе «Мисс Россия – 2024»

18-летняя студентка из Чувашии победила в конкурсе «Мисс Россия – 2024»

Евросоюз голосует за введение пошлин на китайские электромобили

Евросоюз голосует за введение пошлин на китайские электромобили

В Великобритании женщина умерла от сердечного приступа после насилия над ней

В Великобритании женщина умерла от сердечного приступа после насилия над ней

Житель Южной Африки получил 42 пожизненных срока за нападение на ребенка

Житель Южной Африки получил 42 пожизненных срока за нападение на ребенка

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.