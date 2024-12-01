Сотрудники Volkswagen вновь выходят на забастовку

Крупнейший профсоюз Германии IG Metall заявил о начале забастовки сотрудников автоконцерна Volkswagen со 2 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, таким образом сотрудники компании хотят выступить против закрытия части производства и сокращения работников.

«IG Metall призывает к общенациональным предупредительным забастовкам на заводах Volkswagen в этот понедельник», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что переговоры между профсоюзом и автопроизводителем назначены на 9 декабря.

Между тем, представители профсоюза отметили, что будут оказывать давление на концерн забастовками.