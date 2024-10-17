Сотрудницу парка львов в Крыму убили во время уборки в клетке

Днем 16 октября сотрудница парка львов «Тайган» зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на женщину и убили, сообщает Zakon.kz.

Женщина проработала в парке 17 лет.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, изъята и изучается документация по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства, устанавливается круг ответственных за данные направления лиц, в ходе следствия им будет дана соответствующая оценка. Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека», – рассказали следователи.

Ход расследования взят руководством Главного следственного управления на контроль.