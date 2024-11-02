Совет нацбезопасности Ирана принял решение о военном ответе Израилю

Высший совет национальной безопасности Ирана постановил дать военный ответ Израилю на удар по объектам в исламской республике, нанесенный 26 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил член комитета по национальной безопасности иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Эсмаил Косари. Его цитирует порталу Didban Iran.

«Некоторые правительственные чиновники и другие лица могут сказать, что мы не будем отвечать Израилю, но эти люди в правительстве и вне его не принимают решений. Решение о военном ответе сионистскому режиму было уже принято Высшим советом национальной безопасности», – сообщил Косари.

Он также отметил, что военный ответ Ирана на израильский удар станет гораздо мощнее всех предыдущих и будет осуществлен при участии сил Оси сопротивления.

«Группы сопротивления в регионе объединятся с нашими вооруженными силами для того, чтобы ответить сионистскому режиму. Возможно, перед операцией члены Оси сопротивления имеют свое мнение, пусть выразят его до принятия окончательного решения. Таким образом, военный ответ Ирана сионистскому режиму будет обязательно осуществлен совместно с силами сопротивления», – сказал Косари.

Он добавил, что то, каким образом будет осуществлен ответ, зависит от плана, а определение времени и целей остается за его разработчиками.

1 ноября 2024 года в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что в результате авиаудара ЦАХАЛ по югу сектора Газа был убит еще один член политбюро группировки ХАМАС, который отвечал за стратегические и военные отношения с другими группировками в секторе Газа, а также обладал полномочиями руководить террористическими атаками против Израиля.