Совет по химической безопасности США опубликовал результаты расследования пожара с ядовитым выбросом

Совет по химической безопасности США опубликовал результаты расследования пожара с ядовитым выбросом

Совет по химической безопасности США опубликовал результаты расследования пожара с ядовитым выбросом

Совет по безопасности заявил, что основными веществами, причастными к выбросу химикатов и возникновению пожаров 29 сентября, были дезинфицирующие средства для воды, часто используемые в качестве источника хлора, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, Совет по химической безопасности США (CSB) постановил, что именно химическая реакция стала причиной мощного пожара и токсичного дымового шлейфа в лаборатории в Джорджии, который в сентябре поставил под угрозу близлежащие населенные пункты и столичную часть Атланты.

Совет по безопасности заявил, что основными задействованными веществами были химикаты, которые обычно используются для очистки и дезинфекции: бромхлор-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион (BCDMH), трихлоризоциануровая кислота (TCCA) и дихлоризоцианурат натрия (DCCA). Химикаты хранились на складе завода и выделяли тепло, что в конечном итоге привело к их распаду и, как следствие, к выбросу токсичных паров и возгоранию.

Расследование инцидента CSB продолжается. Экспе изучают причины разложения химиката, правила хранения и обращения с химикатами, а также отраслевые рекомендации по пожарной безопасности при работе с такими химикатами.

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