СОЮЗ Кровля и Фасад, офис

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: Николая Зелинского, 1

Индекс: 625007.0

Телефон: +7 (3452) 380‒500

Мобильный Телефон: +7‒922‒002‒28‒85

Сайт: http://soyzkf.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Кровельные работы, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду