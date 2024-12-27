Союз полимерщиков Cибири, производственный цех
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: улица Петухова, 35а к5
Индекс: 630088.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒952‒936‒68‒50
Сайт: http://sps-polimerka.ru
вид деятельности: Металлоизделия, Полимерная порошковая окраска, Спортивное оборудование, Спортивный инвентарь, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк