Союз полимерщиков Cибири, производственный цех

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Петухова, 35а к5

Индекс: 630088.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒952‒936‒68‒50

Сайт: http://sps-polimerka.ru

вид деятельности: Металлоизделия, Полимерная порошковая окраска, Спортивное оборудование, Спортивный инвентарь, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк