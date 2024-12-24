Союз-сервис, торговая компания
город: Воронеж
Район: Воронеж городской округ
Адрес: Витрука, 14
Индекс: 394044.0
Телефон: +7 (473) 223‒16‒64
Мобильный Телефон: +7‒920‒212‒26‒96
Сайт: nan
вид деятельности: Бытовая техника, Герметики / Клеи, ДСП / ДВП / Фанера, Оборудование / инструменты для ветеринарной медицины, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк