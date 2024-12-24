Союз-сервис, торговая компания

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: Витрука, 14

Индекс: 394044.0

Телефон: +7 (473) 223‒16‒64

Мобильный Телефон: +7‒920‒212‒26‒96

Сайт: nan

вид деятельности: Бытовая техника, Герметики / Клеи, ДСП / ДВП / Фанера, Оборудование / инструменты для ветеринарной медицины, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк