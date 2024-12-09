СОЮЗ

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: улица Алма-Атинская, 133

Индекс: 443106.0

Телефон: +7 (846) 215‒17‒17

Мобильный Телефон: +7‒993‒993‒77‒33

Сайт: http://samara777.ru

вид деятельности: Вторичные строительные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Облицовочный камень, Огнезащитные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду