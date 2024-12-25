СоюзПромСтрой, строительно-производственная компания

город: Находка

Район: Находкинский городской округ

Адрес: улица Береговая, 56к

Индекс: 692906.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒914‒697‒71‒75

Сайт: nan

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Строительство бань / саун, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк