СоюзПромСтрой, строительно-производственная компания
город: Находка
Район: Находкинский городской округ
Адрес: улица Береговая, 56к
Индекс: 692906.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒914‒697‒71‒75
Сайт: nan
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Строительство бань / саун, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк