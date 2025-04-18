SPC-плитка: что это такое, плюсы и минусы, фото в интерьере

SPC-плитка способна заменить ламинат и керамогранит. Рассказываем все о плюсах и минусах нового материала.

Что это за материал — SPC-плитка? За что его полюбили дизайнеры? Рассказываем в статье об относительно новой отделке на рынке.

Все о SPC

Состав и структура

Достоинства и недостатки

Применение в интерьере

Сравнение с другими материалами

— ПВХ и линолеум

— Кварцвинил

— Ламинат

Правила ухода

Состав и структура

Что такое SPC-плитка для пола? Название расшифровывается как Stone Polymer Composite, или каменно-полимерный композит. Это новое напольное покрытие, сочетающее прочность гранита и неприхотливость линолеума.

SPC-плитка условно делится на 4 слоя.

Каменное на ощупь основание.

Тонкая полимерно-бумажная подложка, окрашенная в нужный оттенок.

Тонкая виниловая пленка, защищающая основание от истирания и царапин. Для плитки под дерево или грубый камень на этом слое печатают рельефный рисунок, имитирующий природную фактуру.

Полиуретановый лак, устойчивый к воде, ультрафиолету, царапинам и скольжению.

У некоторых брендов дополнительно предусмотрена мягкая подложка. Без нее плитку укладывать нельзя. Но большинство производителей предлагают заказывать универсальную подложку для ламината отдельно.

Слои не склеивают, а сильно нагревают и прессуют под высоким давлением. Входящие в их состав полимеры вступают в реакцию друг с другом, обеспечивают неразрывную связь всех слоев. Плитка тонкая, выглядит цельной и не расслаивается: ее можно спокойно нагревать, резать или пилить, даже пытаться согнуть. Но последнее бесполезно.

Основание SPC сочетает прочность камня и неприхотливость пластика. Оно сделано из тех же соединений кальция, что и натуральный мрамор или известняк. Но в них добавлено до 25% ПВХ. Он позволяет уменьшить вес основания, сохранив прочность камня, а также снижает риск его растрескивания при ударах. Каменно-полимерный композит не гнется, снизу почти такой же жесткий, как керамогранит. Но раскрошить или сломать его практически невозможно.

Вариантов дизайна множество:

под мрамор;

гранит;

грубый камень;

светлый или темный паркет;

доски из дерева.

Современные технологии окрашивания и фотопечати позволяют сделать SPC-плитку внешне не отличимой от натурального камня или дерева. Разницу можно почувствовать только на ощупь.

Тонкий слой полиуретанового лака с UV-защитой не дает рисункам быстро стираться или выцветать.

Заявленный производителями срок службы плитки — от 15 до 30 лет. Материал сравнительно новый, поэтому реальные цифры пока не известны. По результатам испытаний напольному покрытию присваивают один из 2 классов износостойкости.

34 — обычно толщиной до 3 мм, создано для небольших офисов, бутиковых магазинов, где не так много покупателей, жилых домов, мини-гостиниц;

43 — до 5 мм, для коммерческих помещений с большим потоком клиентов.

43 класс в квартире будет практически вечным. 34-й прослужит от 15 лет, если беречь его от царапин.

Не путайте классы износостойкости ламината и каменно-полимерного композита. Цифры похожие, но значения у них разные.

Производители называют SPC-плитку экологичным и безопасным для человека материалом. В ее составе есть пластик: ПВХ, полиуретан. Но при изготовлении отделочных материалов для дома используют нетоксичные полимерные соединения. ПВХ в составе покрытия не выделяет формальдегида и фенола даже при сильном нагревании. Если хотите убедиться в безопасности, запрашивайте у продавца сертификаты соответствия, а также протоколы испытаний на испарение вредных веществ.

Материал безопасен при укладке на нагревательные маты или кабель, под батареями или газовой духовкой. При нагревании он ничем не пахнет, не выделяет ничего токсичного. При пожаре воспламеняется медленно, горит без образования высокого пламени и едкого дыма.

Его разрешено класть в детских спальнях, школах и садах.

Если вы хотите использовать дома самые безопасные при пожаре отделочные материалы, смотрите на класс пожарной опасности — аббревиатуру КМ с цифрой. У разных производителей он разный. Для дома достаточно КМ2: это стандартный показатель для большинства брендов. Но чем меньше цифра, тем медленнее покрытие разгорается и меньше дымит. Наличие сертификата с классом пожарной опасности — гарантия качества материала.

Плюсы и минусы SPC-плитки

Долговечный материал — новый этап эволюции полимерно-минеральных покрытий. Его создатели учли основные жалобы на кварцвинил и устранили их.

Плюсы

Универсальность. Покрытие подходит для пола и стен, жилых и коммерческих, влажных закрытых и полуоткрытых помещений — например, веранд или лоджий.

Простота монтажа. Покрытие можно укладывать на сухой пол без клея. Замковое соединение позволяет надежно зафиксировать все панели. Ими можно отделывать и стены: для этого нужен полиуретановый клей. На него кладут и напольное покрытие, если площадь отделки очень большая, помещение влажное или неотапливаемое.

Простота ремонта. Можно аккуратно снять одну-две поврежденные панели, не перекладывая весь пол. Это возможно только при сухой укладке без клея.

Неприхотливость к основанию. Идеально выравнивать полы не надо. Композит с каменной подложкой скроет перепады высот до 2 мм на погонный метр. Твердый материал без деформации выдержит и большие перепады. Но из-за пустот внизу пол начнет неприятно хрустеть, замки между панелями могут сломаться.

Водостойкость. Если вас зальют соседи, ламинат или паркет покоробится, линолеум пойдет волнами. А водостойкий каменно-полимерный композит сохранит форму и цвет.

Устойчивость к ударам и вмятинам. 47-килограммовая гиря, упавшая на SPC-пол, не оставила на нем ни следа. Покрытие не боится каблуков, тяжелой мебели, упавших массивных предметов.

Термостабильность, устойчивость к перепадам влажности. Паркет и ламинат могут «гулять» из-за изменения микроклимата. SPC-плитка на них почти не реагирует. Ей не страшна и усадка дома. Защелкивающееся соединение и жесткое минеральное основание защищают покрытие от деформации. Термостабильность позволяет класть композит на теплый пол: водяной, ИК или электрический. Минеральное основание быстро нагревается, тонкий верхний слой не задерживает тепло. Полимеры в составе выдерживают температуру до 40 градусов Цельсия. Некоторые производители разрешают использовать покрытие в банях и саунах. Но в зоне около печи может потребоваться дополнительная теплоизоляция.

Простая бесшовная укладка. Благодаря соединению типа шип-паз зазор между панелями почти не виден. Можно выбрать материал одной толщины, но с разными рисунками, чтобы отделать пол во всей квартире без порогов.

Небольшая толщина. Даже с дополнительной звукоизолирующей подложкой напольное покрытие будет тоньше 1 см. Его можно не учитывать и в помещении с низкими потолками.

Нескользкая поверхность. Даже разлитая вода не заставит вас скользить. Это идеальный материал для пола в ванной, на открытой террасе или вокруг бассейна.

Простой уход. Поверхность можно мыть мыльной пеной, обильно смачивать водой, протирать антисептиками на спирту. Полиуретановый лак отталкивает жидкие пигменты, поэтому на нем не останется пятен от кетчупа, кофе, гуаши, если сразу смыть пролитое. Он не любит только едких щелочей и растворителей.

Большой выбор расцветок. SPC-плитку в основном делают под дерево или камень. На рынке — более 10 брендов, предлагающих по 3-5 коллекций материала.

У каменно-полимерного композита есть и недостатки.

Минусы

Цена. Квадратный метр стоит столько же, сколько недорогой паркет, очень хороший ламинат или керамогранит. Это не вариант для бюджетного ремонта.

Вес. Панели тонкие, поэтому по полу и стенам нагрузка распределяется равномерно, укреплять перекрытия не нужно. Но за доставку и разгрузку придется заплатить больше, чем за ламинат той же площади.

Риск царапин. Полиуретановый лак не любит острых предметов и даже граней мебельных ножек. Производители предлагают специальные прозрачные и цветные мастики, которыми можно заделать небольшие дефекты.

Твердость. Без мягкой подложки пол будет казаться слишком жестким, а гул шагов — разноситься по всей квартире.

Ненатуральность. Материал не подойдет для интерьера в экостиле. По фактуре поверхность ближе к ламинату, чем к паркету или керамограниту.

Варианты использования

SPC-плиткой можно отделать любую комнату в доме. Это отличный выбор:

для кухни — легко отмывается, не впитывает пигменты и запахи;

для санузлов — не боится луж и конденсата, совместима с теплым полом;

спален и гостиной — может выглядеть как паркет или ламинат, но менее капризна в уходе;

открытых балконов и террас — выдержит сильный дождь и легкие заморозки.

Сравнение с другими материалами

Что выбрать для отделки пола — ламинат, линолеум, кварцвинил или SPC?

В чем отличия от линолеума?

Обычный линолеум выигрывает у композита только в цене. Линолеум легко проминается, быстрее протирается и выцветает, может деформироваться при нагреве, но он дешевле. На мягкой поверхности остаются следы даже от ножек легкой табуретки. Даже на плотном толстом линолеуме со временем останутся следы от тяжелого шкафа.

Чем отличаются кварцвиниловая и SPC-плитка?

Кварцвинил — мягкий ПВХ, укрепленный сеткой из стекловолокна. Это на 100% полимерный материал. Он не любит нагрев выше 28 градусов, быстро покрывается царапинами и вмятинами от тяжелой мебели. Панели из кварцвинила слегка гнутся.

SPC жесткий и твердый. Не гнется, не проминается сверху. Минимум на 75% состоит из натуральных минеральных компонентов. При нагреве не деформируется.

Чем отличается ПВХ-плитка от SPC-плитки? Производители могут называть оба материала LVT (luxury vinyl tile). Чтобы отличить SPC, попробуйте аккуратно согнуть панель. Или спросите у продавца, до какой температуры ее разрешено нагревать.

В чем отличие от обычного ламината?

Главное преимущество композита — твердое минерально-полимерное основание. Оно приближает материал по некоторым характеристикам к керамограниту. Ламинат же, если не водостойкий, боится воды. А SPC можно класть на пол в душевой.

Сравнили популярные напольные покрытия в таблице.

Срок службы Цена Водостойкость Устойчивость к царапинам Стойкость ко вмятинам Линолеум 10-25 лет в зависимости от толщины Низкая Средняя, зависит от типа основания Средняя, зависит от толщины Средняя, зависит от толщины Ламинат От 7 до 30 лет в зависимости от класса износостойкости Хороший ламинат дорогой Зависит от модели, есть специальные водостойкие Есть специальные модели, покрытие защитными составами Высокая Кварцвинил 20-25 лет Высокая Высокая Низкая Низкая SPC От 15 до 30 лет Высокая Высокая Низкая Высокая

Правила ухода за полом

Покрытие боится абразивов: жестких губок, мелких камней. Нужно 1-2 раза в неделю промывать его влажной тканью или моющим пылесосом для защиты от пыли.

Пролитую краску или цветную еду старайтесь стирать сразу. Если не успели, попробуйте оттереть пятно меламиновой губкой или спиртом. Они помогут убрать и следы от маркеров или чернил.

Если заметили царапины на лаке, аккуратно потрите это место меламиновой губкой, покройте специальной мастикой или тонким слоем полиуретанового лака.

Панель с поврежденным замком или глубокой царапиной на поверхности лучше заменить. Иначе вода может попасть на окрашенный слой или уйти в бетонные перекрытия.

Не обрабатывайте материал кислотами, щелочами и растворителями и не царапайте. Все остальное он выдержит.