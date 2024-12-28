Спектр, торговая компания
город: Тюмень
Район: Тюмень городской округ
Адрес: улица Республики, 256 к1
Индекс: 625019.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒922‒489‒00‒87
Сайт: nan
вид деятельности: Автомобильные аккумуляторы, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 18:00, Вт: с 08:30 до 18:00, Ср: с 08:30 до 18:00, Чт: с 08:30 до 18:00, Пт: с 08:30 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-сб)
Способ оплаты: Оплата через банк