Спектр, торговая компания

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: улица Республики, 256 к1

Индекс: 625019.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒489‒00‒87

Сайт: nan

вид деятельности: Автомобильные аккумуляторы, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 18:00, Вт: с 08:30 до 18:00, Ср: с 08:30 до 18:00, Чт: с 08:30 до 18:00, Пт: с 08:30 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-сб)

Способ оплаты: Оплата через банк