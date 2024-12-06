Спецгвоздь, магазин

город: Муром

Район: Муром городской округ

Адрес: Радиозаводское шоссе, 23ю

Индекс: nan

Телефон: +7 (49234) 9‒14‒91

Мобильный Телефон: +7‒910‒773‒61‒96

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Печи / камины для помещений, Товары для бань / саун, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк